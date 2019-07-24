Большинство азиатских рынков акций завершило торги на подъеме

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершило торги в плюсе на сообщениях о скором возобновлении очных переговоров представителей США и Китая по торговому соглашению.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, глава американского Минфина Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на следующей неделе отправятся в Китай, где проведут новый раунд торговых переговоров. Ожидается, что на этот раз встреча состоится в Шанхае. Представители двух стран не встречались лично с конца мая.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei Technologies, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании. Взамен Белый дом ожидает от Китая существенного увеличения закупок американской сельскохозяйственной продукции.

"Есть оптимизм в отношении того, что эта встреча станет поворотным моментом на пути к окончательному соглашению, - говорит аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Инвесторы хотят видеть обещания структурных реформ со стороны Китая и отмену американских пошлин на китайские товары, а также смягчение позиции по Huawei".

Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,4%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, Shenzhen Composite - 1,1%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%.

Вместе с тем южнокорейский индикатор Kospi снизился на 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,3%, индийский BSE Sensex - на 0,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%.

Акции японских производителей электроники Screen Holdings и Sony Corp. по итогам торгов подорожали на 2,6% и 1,8% соответственно.

Котировки акций японского оператора связи SoftBank увеличились на 1% на слухах о том, что Dish Network согласилась прибрести активы в США на сумму $5 млрд у компаний T-Mobile и Sprint, что может стать важным фактором для получения регуляторного одобрения на их слияние. SoftBank является мажоритарным акционером Sprint.

Ценные бумаги производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical выросли в цене на 3,5%, китайского автопроизводителя Geely Automobile - на 3,3%.

Нефтедобывающие компании демонстрируют рост на фоне восстановления цен на нефть. Японская Inpex увеличила капитализацию на 1,8%, австралийская Woodside Petroleum - на 0,7%.

Тем временем стоимость бумаг южнокорейского производителя экранов LG Display опустилась на 2,3% на новости о большем, чем ожидалось, квартальном убытке.