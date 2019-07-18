Азиатские рынки завершили торги в минусе

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в красной зоне после снижения американских рынков накануне. В США в среду основные фондовые индексы уменьшились на 0,4-0,6%, важной причиной снижения стали опасения по поводу отсутствия прогресса на торговых переговорах с Китаем.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, КНР и США не могут договориться по поводу санкций в отношении китайской компании Huawei Technologies. По словам источников, китайская сторона хочет сначала увидеть реальные действия Вашингтона по ослаблению ограничений против компании.

По итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Японии в прошлом месяце Трамп заявил, что Штаты позволят некоторым американским компаниям продавать свою продукцию Huawei. Однако никаких конкретных мер с тех пор принято не было. Более того, после саммита G20 в Осаке не состоялось ни одной личной встречи представителей США и Китая, и такие встречи не запланированы на ближайшее время.

Негативным фактором для азиатского рынка стали слабые статданные из Японии. Как сообщалось, объем экспорта товаров и услуг из Японии в июне снизился на 6,7%, упав по итогам седьмого месяца подряд на фоне сокращения поставок оборудования для производства микрочипов, а также автозапчастей в Китай. Такая ситуация стала следствием замедления роста промпроизводства в КНР после повышения пошлин на поставки китайских товаров в США, пишет MarketWatch.

Также инвесторы отреагировали на снижение прогноза роста экономики Южной Кореи от центробанка страны до 2% с 2,5% из-за неопределенности, вызванной торговым конфликтом США с Китаем, а также ограничений на импорт определенных технологий из Японии.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился по итогам торгов в четверг на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2%, более широкий Topix - на 2,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 1%, Shenzhen Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Индийский индекс BSE Sensex уменьшился на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. Индонезийский Jakarta Composite один из немногих продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 0,1%. Также выросли индексы Новой Зеландии (на 0,8%), Таиланда и Филиппин (0,3%).

Цена бумаг японской нефтедобывающей компании Inpex по итогам торгов снизилась на 3,7% на фоне падения цен на нефть, вызванного неожиданным для летнего сезона ростом запасов топлива в США на прошлой неделе. Китайская CNOOC потеряла 2,3% капитализации.

Котировки акций японского производителя электроники Canon опустились на 4%, оператора связи SoftBank - на 2,4%.

Акции ИТ-гиганта Tencent подешевели на 1,8%, оператора казино Galaxy Entertainment - на 1,1%.

Стоимость бумаг южнокорейского производителя электроники LG Electronics снижается на 2,8%.

Рыночная стоимость австралийской Beach Energy Inc. опустилась на 5,4%, Oil Search - на 4,5%, BHP - на 1,5%.