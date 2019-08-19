Фондовые индексы стран АТР выросли в понедельник

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник, в лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок.

Китайский Shanghai Composite подскочил к закрытию рынка на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,7%, южнокорейский KOSPI - также 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - около 1%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Еще один китайский индекс - Shenzhen Composite - взлетел в понедельник на 3,1% на информации китайских СМИ о том, что власти КНР отводят Шэньчжэню, находящемуся на границе с Гонконгом, "ключевую роль" в развитии науки и создании технологических инноваций, в связи с чем город будет пользоваться условиями, благоприятствующими развитию этих направлений.

"Решение Китая продвигать развитие Шэньчжэня как технологического хаба одновременно с ожиданиями снижения стоимости заимствования в КНР в результате реформы процентных ставок обеспечило существенную поддержку фондовому рынку", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Shenwan Hongyuan Group Co. Герри Альфонсо.

Поддержку азиатским рынкам также оказали заявления президента США Дональда Трампа, который дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике.

"Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - заявил Трамп.

Он отметил также, что скорого завершения торговой войны с Китаем ждать не стоит. "Я пока не готов к заключению сделки, - сказал он. - Китай хотел бы заключить сделку. Я не готов".

Кроме того, позитивным фактором для фондовых рынков являются сигналы о готовности европейских властей принимать меры для поддержки экономики. На прошлой неделе член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен заявил, что Центробанк на сентябрьском заседании обнародует пакет стимулирующих мер, объем которого превзойдет ожидания инвесторов, а в минувшие выходные министр финансов ФРГ Олаф Шольц допустил возможность выделения Германией 50 млрд евро на поддержку экономики страны в случае кризиса.

Среди японских компаний, показавших уверенный рост на торгах в понедельник - ритейлеры FamilyMart (+8,7%) и Seven & I (+2,4%), телекоммуникационные компании SoftBank Group (+1,7%) и KDDI (+2,1%), а также автопроизводители Toyota (+1,2%) и Honda (+0,6%).

В Гонконге подорожали бумаги Sunny Optical (+5,6%), девелопера Country Garden (+5,8%) и оператора казино Galaxy Entertainment (+4,7%), в Южной Корее - акции LG Electronics (+0,7%), в Австралии - бумаги Beach Energy (+10,8%), Commonwealth Bank (+1,6%) и ANZ Banking (+1,3%).