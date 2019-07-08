Фондовая Азия завершила торги падением

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали, отыгрывая пятничные данные по американскому рынку труда, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял около 1%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, китайский Shanghai Composite - 2,6%, южнокорейский KOSPI - 2,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,2%.

Число рабочих мест в экономике США в июне 2019 года увеличилось на 224 тыс., сообщило в пятницу Минтруда страны. Результат превзошел все ожидания: консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в условиях торговой войны США с Китаем, однако сильный отчет по рынку труда поднял вопрос, посчитает ли Центробанк необходимыми новые стимулы, пишет MarketWatch.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената.

Акции японских фармкомпаний подешевели сегодня на фоне планов изменения политики закупки лекарственных препаратов Вашингтоном, которые, по мнению экспертов, может привести к снижению продаж в фармсекторе Японии.

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация продумывает план действий, который позволит федеральным властям закупать лекарственные препараты, не переплачивая за них по сравнению с другими странами.

Стоимость бумаг Daiichi Sankyo опустилась к закрытию рынка на 3,3%, Astellas Pharma - на 1,9%, Chugai - на 2,4%.

Согласно статданным, обнародованным в понедельник, заказы на производственное оборудование в Японии возобновили снижение в мае, сократившись на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 2,5% в апреле. Падение объема заказов относительно предыдущего месяца составило 7,8%, став самым существенным с сентября прошлого года.

Китайский рынок упал в понедельник на опасениях, что запуск в КНР аналога американской Nasdaq приведет к оттоку средств инвесторов в бумаги новых компаний, которые будут размещаться на этой бирже.

Как стало известно в пятницу, китайская фондовая биржа для технологических компаний начнет работать 22 июля 2019 года. На первом этапе торговаться на бирже будут акции 25 компаний.

Фондовый индекс технологических компаний Китая ChiNext снизился по итогам торгов на 2,7%.

Стоимость бумаг китайского производителя спортивных товаров Anta Sport Products упала на 7,3% на торгах в Гонконге после сообщения инвестфонда Muddy Waters о подозрительной активности с акциями компании.

Цена акций медиакомпании Camsing International, торгующихся в Гонконге, рухнула на 90% на информации об аресте в Китае ее основателя и председателя совета директоров Ло Чина.

Бумаги южнокорейских производителей электроники Samsung Electronics и SK Hynix потеряли в цене соответственно 2,7% и 1,5%. Ранее в этом месяце Япония объявила об ужесточении ограничений на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов, используемых в производстве дисплеев и полупроводников. По данным южнокорейского издания Dong-A Ilbo, запасов одного из таких материалов - фторида водорода - у Samsung хватит менее чем на месяц.

Цена акций BHP опустилась в понедельник на 1,8% на фоне снижения цен на железную руду.