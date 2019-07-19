Число соискателей статуса беженца в ФРГ увеличилось до 1,8 млн

Число мигрантов, претендующих на статус беженца, возросло в Германии в 2018 году на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом и составило 1,8 млн человек. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

При этом уточняется, что цифра в 1,8 миллиона охватывает всех находящихся на территории Германии претендентов на получение статуса беженца, в том числе тех, чье ходатайство было отклонено, и тех, кто ожидает выдворения из страны. К последней категории относятся чуть более 190 тысяч человек - по причине того, что их ходатайство на получение статуса беженца не было удовлетворено или этот статус уже истек. Большинство соискателей, чьи заявления были отклонены, - приезжие из Афганистана, Ирака и Сербии.

Как указывается в пресс-релизе федерального статистического ведомства, 1,3 млн человек в Германии сегодня имеют официальный статус нуждающихся в защите, однако лишь у каждого пятого беженца этот статус является бессрочным. Количество официально зарегистрированных беженцев в 2018 году по сравнению с предыдущим годом возросло на 11 процентов.

В сентябре 2014 года канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение открыть границы страны для мигрантов. Благодаря этому в течение нескольких месяцев в Германию прибыло несколько сотен тысяч человек, претендующих на статус беженцев, что привело к миграционному кризису в стране.