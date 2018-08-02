Германия сняла запрет на воссоединение семей беженцев

В Германии частично восстановили воссоединения семей для некоторых беженцев, установив ограничения в 1000 человек в месяц.

В 2016 году немецкое правительство приостановило право приглашать самых близких членов семьи просителей убежища, которым предоставлена ограниченная защита, в попытке уменьшить нагрузку на социальных работников.

Этот запрет не касался заявителей, которым предоставили полный статус беженца, поскольку они имеют конституционное право приглашать свои семьи к себе.

Консерваторы канцлера Германии Ангелы Меркель и социал-демократы согласились на компромисс по частичной отмене запрета с 1 августа.

"Новое правило позволяет нам достичь баланса между возможностями интеграции общества, человечностью и безопасностью. Это важный элемент стратегии правительства по миграции", - заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Но "зеленые", а также христианские благотворительные организации говорят, что новые правила несправедливы, поскольку они устанавливают неопределенные параметры по выбору тысячи человек в месяц.

Чиновники миграционной службы при отборе кандидатов должны учитывать продолжительность разлуки родственников, возраст близких за пределами Германии, соображения здравоохранения и безопасности.

Кроме того, беженцы, которые приложили усилия для интеграции с помощью языковых курсов, обучения и работы, будут определяться приоритетными для приглашения членов своей семьи.