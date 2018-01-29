Германия завершает прием беженцев по программе распределения

Германия почти закончила прием беженцев в рамках миграционной программы ЕС. Об этом заявляют в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Программа распределения беженцев была утверждена в 2015 году. Германия должна была принять 27 тысяч человек. Фактически, она приняла больше десяти тысяч человек из Греции и Италии.

Основания для переселения обнаружились у значительно меньшего числа мигрантов, чем ожидалось.

Под программу перераспределения подпадают только те мигранты, чьи шансы получить убежище больше 75%.

Официально программа должна была завершиться 26 сентября 2017 года.

Ранее власти Германии выражали обеспокоенность тем, что Европейский парламент рассматривает возможность внести изменения в Дублинское соглашение (соглашение о приеме беженцев станами ЕС).