Рынки акций стран АТР изменились разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, лишь гонконгский рынок продемонстрировал уверенный рост после отказа властей от принятия поправок к закону об экстрадиции.

Глава Гонконга Кэрри Лам в субботу заявила, что правительство приняло решение отложить рассмотрение поправок, предусматривающих право властей выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

Накануне рассмотрения поправок к законопроекту, намеченному на 12 июня, в Гонконге начались массовые протесты, в результате чего в городе было парализовано движение. В воскресенье участники массовых протестов разошлись и разблокировали дороги, ведущие к центру города.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос по итогам торгов на 0,4%.

"Мы наблюдаем ралли в Гонконге, обусловленное устранением основного риска", - отмечает исполнительный директор KGI Asia Бен Квонг. "Люди опасались эскалации протестов. Теперь, когда правительство пошло на попятный, неопределенность должна ослабнуть", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Среди лидеров роста в Гонконге в понедельник - акции девелоперов: стоимость бумаг Wharf Real Estate Investment (+3%) и New World Development (+2,1%).

Акции страховой компании AIA Group увеличились в цене на 1,9% вслед за улучшением прогнозной цены бумаг аналитиками Credit Suisse, акции Geely Automobile подорожали на 1,3% благодаря хорошей оценке перспектив автопроизводителя аналитиками Citigroup.

Японский Nikkei 225 прибавил менее 0,1%, тогда как более широкий индикатор Topix упал на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, а Shenzhen Composite - потерял 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI потеряли соответственно 0,4% и 0,2%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания трех крупных центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Англии и Банка Японии. Кроме того, на текущую неделю намечены заседания ЦБ Норвегии, Бразилии, Тайваня и Индонезии.

В центре внимания инвесторов также остаются торговые отношения США и Китая, пишет MarketWatch. Глава министерства торговли США Уилбур Росс в воскресенье высказал сомнения в том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня удастся урегулировать торговый спор.

"Ожидания того, что Вашингтон и Пекин смогут добиться позитивного поворота в переговорах, если встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках G20 состоится, остаются слабыми", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

Глава китайской Huawei Technologies Co. Жэнь Чжэнфэй оценил потерянную выручку в результате американских санкций в $30 млрд. Он отметил, что выручка Huawei останется на уровне 2018 года - порядка $100 млрд, как в 2019 году, так и в 2020 году. Huawei, однако, планирует сохранить неизменным бюджет на R&D, заявил Жэнь Чжэнфэй.

Японский Topix упал в понедельник вслед за котировками акций производителей электроники. Бумаги Keyence подешевели на 1,5%, Nidec - на 2,2%, Advantest - на 2,9%, Tokyo Electron - на 2,5%.

Стоимость бумаг южнокорейского производителя электроники Samsung опустилась на 0,2%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 1,3%. В Австралии подешевели акции сырьевых компаний, бумаги Beach Energy упали в цене на 3%, Rio Tinto - на 1,4%.