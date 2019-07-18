Европейские рынки акций выбрали красную зону

Фондовые индексы Западной Европы снижаются в ходе торгов в четверг после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 опустился на 0,29% и составил 386,52 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к 12:45 уменьшился на 0,43%, французский CAC 40 - на 0,45%, германский DAX - на 0,83%. Испанский IBEX 35 потерял 0,98%, итальянский FTSE MIB - 0,13%.

Акции германской SAP SE подешевели почти на 6%, оказав давление как на индекс DAX, так и на Stoxx Europe 600. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, зафиксировал падение операционной прибыли на 21% во втором квартале, отметив, что торговая напряженность негативно сказалась на его результатах.

Бумаги Asos упали в цене на 16%, после того как британский онлайн-ритейлер выпустил третье по счету предупреждение о снижении прибыли за последние восемь месяцев.

В то же время бумаги шведской Electrolux подорожали на 1,3%, так как компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, резко увеличила чистую прибыль во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда ей пришлось зарезервировать 818 млн крон на выплату потенциального штрафа.

Цена бумаг Volvo снизилась на 1,8%. Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, увеличил чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка во втором квартале 2019 года, но сообщил, что резкий спад числа заказов грузовиков может привести к сокращению производства во втором полугодии.

Согласно опубликованным в четверг данным, объем розничных продаж в Великобритании в июне 2019 года повысился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении продажи подскочили на 3,8%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и рост второго на 2,6%.

Тем временем экспорт часов из Швейцарии в июне 2019 года упал на 10,7% в годовом выражении, максимальными темпами с октября 2016 года. Согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности, поставки часов за рубеж в прошлом месяце сократились до 1,74 млрд швейцарских франков ($1,77 млрд). Экспорт наручных часов уменьшился на 10% - до 1,64 млрд франков.

В фокусе внимания трейдеров также остается торговый конфликт США и Китая.

Инвесторы внимательно изучают финансовые результаты и прогнозы на предмет того, насколько сильно торговые разногласия США и Китая влияют на деятельность компаний и их планы.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, КНР и США не могут договориться по поводу санкций в отношении китайской компании Huawei Technologies. По словам источников, китайская сторона хочет сначала увидеть реальные действия Вашингтона по ослаблению ограничений против компании.

По итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Японии в прошлом месяце Трамп заявил, что Штаты позволят некоторым американским компаниям продавать свою продукцию Huawei. Однако никаких конкретных мер с тех пор принято не было.

Более того, после саммита G20 в Осаке не состоялось ни одной личной встречи представителей США и Китая, и такие встречи не запланированы на ближайшее время.