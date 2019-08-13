Последнее обновление: 13.08.2019 16:42

Европейские акции упали на фоне экономических и геополитических вызовов

Европейские акции упали во вторник на фоне множества экономических и геополитических вызовов, включая ситуацию в Италии, политическую неопределенность в Аргентине и волнения в Гонконге, что заставило инвесторов обратиться к активам-убежищам, таким как облигации и золото.

Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,4% к 10:58, а самые большие потери пришлись на индексы миланской (-0,7%) и мадридской (-0,7%) фондовых бирж.

Рынки, уже опасающиеся, что Соединенные Штаты и Китай не закончат торговую войну в ближайшее время, еще больше пострадали в результате обвала валюты Аргентины, усиления волнений в Гонконге и эскалации политического кризиса в Италии.

Акции Henkel снизились на 5,51% после того, как немецкая компания снизила свой годовой прогноз продаж и прибыли.

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