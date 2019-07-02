Европейские акции слабо растут после ралли на фоне торгового оптимизма

Европейские акции незначительно выросли в начале торгов вторника после ралли на предыдущей сессии, но угрозы Вашингтона ввести пошлины на товары из ЕС стоимостью еще $4 миллиарда сдерживали подъем.

Через несколько дней после того, как США и Китай договорились возобновить торговые переговоры, правительство Соединенных Штатов усилило в понедельник давление на Европу в связи с давним спором об авиационных субсидиях.

Акции авиапроизводителя Airbus потеряли около 1%, оказав давление на французский индекс CAC 40, снизившийся на 0,13%.

Панъевропейский индекс STOXX 600 набрал 0,02% к 11.48.

Канцелярия торгового представителя США обнародовала дополнительный список товаров, включающий в себя оливки, итальянский сыр и шотландский виски, которые рискуют попасть под следующий раунд пошлин. В апреле власти США пригрозили ввести пошлины на товары из ЕС стоимостью $21 миллиард.