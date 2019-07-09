Европейские акции в минусе из-за падения немецких бумаг

Европейские фондовые рынки идут вниз во вторник, поскольку немецкие акции резко упали из-за предупреждения о снижении прибыли от химического гиганта BASF.

К 11:43 панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,72%, следуя за акциями США и Азии на фоне рассеивающихся надежд инвесторов на снижение процентной ставки Федрезервом на июльском заседании.

Немецкий DAX упал на 1,27%.

Акции BASF подешевели почти на 6% во вторник после того, как компания предупредила, что ее скорректированная операционная прибыль снизится на 30% в этом году из-за глобальной торговой войны. Компания преимущественно связала ухудшение показателей с замедлением роста мировой экономики и торговой войной США и Китая.

Вслед за этим бумаги химической компании Bayer упали на 1,9%, потянув за собой европейский химический индекс.

Бумаги Deutsche Bank снизились на 5,2% после того, как компания приступила к сокращению 18.000 рабочих мест в рамках реорганизации стоимостью 7,4 миллиарда евро ($8,3 миллиарда).