Доходность итальянских и немецких гособлигаций упала до рекордных минимумов

Доходность итальянских десятилетних гособлигаций упала во вторник до нового рекордного минимума на фоне ожиданий, что члены Движения пяти звезд одобрят создание коалиции с демократической партией.

Поддержку рынку облигаций оказала новость о том, что две итальянские партии обнародовали совместную политическую программу, которая послужит основой для новой коалиции. Согласно опросу SWG для телеканала La7, формирование коалиции поддержат 51% сторонников Движения пяти звезд и около 69% демократов.

Доходность итальянских десятилетних бумаг опустилась во вторник ниже отметки 0,90% впервые в истории.

Доходность немецких госбондов, рассматриваемых инвесторами как безопасный актив, также обновила исторический минимум из-за продолжающейся политической нестабильности в Великобритании.

Британские законодатели во вторник попытаются лишить Бориса Джонсона возможности вывести страну из Евросоюза без сделки с блоком, что, по словам высокопоставленного источника в правительстве, может заставить премьера объявить досрочные выборы, назначив их на 14 октября.

Доходность десятилетних государственных облигаций Великобритании упала до рекордного уровня в 0,34% и может показать самое большое двухдневное падение с начала июля.

В центре внимания инвесторов продолжает также оставаться торговый спор США и Китая. Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации в связи с введением Вашингтоном новых импортных пошлин, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.