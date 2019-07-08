Европейские акции торгуются без резких колебаний на фоне снижения бумаг Deutsche Bank

Европейские акции торговались без внятной динамики в понедельник, поскольку ожидания агрессивного снижения процентной ставки Федрезервом на июльском заседании рассеялись после хороших данных о занятости в США, в то время как бумаги Deutsche Bank перешли на отрицательную территорию.

Акции Deutsche Bank выросли до максимума с начала мая после того, как кредитор начал реструктуризацию стоимостью 7,4 миллиарда евро. Однако затем бумаги перешли к снижению, так как финансовый директор банка указал на неопределенность вокруг достижения прибыли в 2020 году.

Deutsche в рамках реструктуризации планирует сократить 18.000 рабочих мест по всему миру.

К 11:51 панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,04%.

В пятницу индекс закрылся в минусе на фоне данных о значительном росте занятости в США в июне, которые послужили сигналом, что Федрезерв вряд ли пойдет на агрессивное снижение процентной ставки на июльском заседании.