Доходность госбондов еврозоны выросла после данных о деловой активности

Доходность гособлигаций еврозоны выросла в четверг после выхода данных, указавших на ускорение роста активности в секторе услуг в августе и менее сильное, чем ожидалось, сокращение производственной активности.

Доходность итальянских госбондов снизилась на фоне ожиданий скорого формирования нового правительства, в то время как рынки анализировали протокол июльского заседания Федрезерва.

ФРС обсуждала более агрессивное снижение ставок на заседании в июле, но руководители американского центробанка были едины в желании избежать видимости того, что регулятор пойдет по пути дальнейшего снижения стоимости заимствований, свидетельствует протокол совещания.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро, рассчитываемый компанией Markit и отражающий изменения в экономической активности, вырос в августе до 51,8 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг предварительным данным.

Индекс активности в секторе услуг в августе составил 53,4 пункта после 53,2 пункта в июле и при прогнозе 53,0 пункта.

Рынки также ждут новостей с ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле.

Доходность 10-летних немецких госбондов выросла до минус 0,651% с минус 0,695% до выхода данных о деловой активности. Доходность 30-летних облигаций выросла на 3 базисных пункта до минус 0,144%.

Доходность 10-летних итальянских госбондов снизилась на 5 базисных пунктов до 1,286%.