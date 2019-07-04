Европейские рынки акций торгуются без единой динамики

Фондовые индексы стран Западной Европы меняются разнонаправленно после уверенного роста днем ранее.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в мировой торговле. Китай намерен возобновить закупки американских сельскохозяйственных товаров в качестве жеста доброй воли на фоне перезапуска торговых переговоров США и Пекина. Тем не менее, объемы закупок будут меньше, чем в ходе предыдущего "перемирия", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встреча которых прошла в рамках саммита G20 в Осаке в минувшие выходные, договорились возобновить торговые переговоры.

Важным событием для рынка остается выдвижение директора распорядителя МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:14 прибавил 0,01% и составил 392,63 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени набрал 0,09%, германский DAX поднялся на 0,05%, французский CAC 40 опустился на 0,01%, испанский IBEX 35 потерял 0,36%, итальянский FTSE MIB вырос на 0,49%.

Рынок Италии остается лидером подъема благодаря снятию угрозы принятия Еврокомиссией дисциплинарных мер в отношении страны. В среду ЕК сообщила, что принятых властями Италии мер по снижению бюджетного дефицита достаточно, чтобы не запускать процедуру чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure, EDP) в отношении страны.

Бумаги итальянских банков продолжают дорожать благодаря новостям. Акции UniCredit выросли на 3,66%, Unione di Banche Italian - на 4,57%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 7,39%.

В то же время акции горнодобывающих и металлургических компаний дешевеют на фоне падения фьючерсов на железную руду в Азии. Цены на желруду снижаются в ходе торгов в четверг после роста на протяжении шести сессий подряд. Котировки Rio Tinto на торгах в Лондоне опускаются на 0,4%, акции BHP Group теряют 0,73%, Anglo American - 0,81%, Glencore - 0,61%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx 600 находятся бумаги финской Metso Oyj, которые дорожают на 4,43%. Финский машиностроительный концерн объединит горнодобывающее подразделение с компанией Outotec Oyj, чтобы создать лидера в области технологий производства, оборудования и услуг для горнодобывающей и металлургической промышленности.

Акции британской Associated British Foods укрепляются на 0,37% на новостях об улучшении показателя продаж ритейлера Primark, принадлежащего компании.