Европейские фондовые индексы выбрали красную зону

Сегодня в ходе торгов фондовые индексы стран Западной Европы снижаются, при этом самое существенное падение в индексе Stoxx Europe 600 демонстрируют акции Electricite de France (EDF).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:24 опустился на 0,39% и составил 384,56 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился к 13:02 мск на 0,06%, германский DAX - на 0,12%, французский CAC 40 - на 0,45%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,35% и 0,45% соответственно.

Акции EDF дешевеют на 6,6% на новостях, что французская энергетическая компания сообщила о том, что ключевые элементы оборудования неуказанного числа атомных реакторов, которыми она управляет, изготовлены с отклонениями от технических стандартов. В начале торгов котировки компании рухнули на 7%, что является максимальным снижением более чем за год.

Самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 демонстрируют акции JD Sports, которые укрепляются на 6% на фоне оптимистичных результатов компании за первое полугодие.

В лидерах роста также находятся акции easyJet и Barclays, которые укрепляются на 5,1% и 4,7% соответственно.

Бумаги Subsea 7 прибавляют в цене 1,9% на новостях о том, что нынешний главный операционный директор британской энергетической компании станет ее главой.

Во вторник внимание участников рынка сосредоточено на грядущем заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены в четверг.

На прошлой встрече руководство регулятора приняло решение оставить процентные ставки без изменений, при этом глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики.

"Фоном для заседания ЕЦБ на этой неделе будет вопрос, не переоценил ли рынок масштаб планируемого Драги пакета смягчающих мер, а также не будет ли новое смягчение пустой тратой сил", - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Также трейдеры ждут сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и торговых переговоров США и Китая, намеченных на октябрь.

Кроме того, рынок продолжает следить за событиями вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.

Члены Палаты общин парламента Великобритании во второй раз за последние дни проголосовали против проведения досрочных выборов в стране, сообщили во вторник британские СМИ. На прошлой неделе парламент также отверг аналогичное предложение правительства.