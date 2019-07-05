Европейские акции в минусе на фоне снижения техсектора

Европейские акции снизились в пятницу, в то время как инвесторы ждали выхода отчета о занятости в США, а акции производителей полупроводников упали после того, как Samsung Electronics опубликовала разочаровывающий прогноз прибыли.

В то же время панъевропейский индекс STOXX 600 может завершить ростом пятую неделю кряду на фоне ралли, вызванного надеждами на смягчение денежно-кредитной политики ведущими центральными банками и заключением американо-китайского торгового перемирия.

К 12:10 технологические акции снизились на 0,74%, при этом бумаги STMicroelectronics и Siltronic подешевели на 1,24% и 1,79%, после того как слабый прогноз Samsung указал на влияние американо-китайской торговой войны на мировой рынок чипов и смартфонов. Шведская технологическая группа Hexagon предупредила о снижении квартальной выручки в связи с торговой войной США и Китая.

В результате акции компании упали на 14,19%. Британский индекс FTSE 100 сбавил 0,31%, показав динамику хуже аналогов, на фоне падения акций горнорудных и энергетических компаний.