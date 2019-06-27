Нефть дешевеет после скачка цен накануне

Нефть в среду существенно прибавила в цене на новостях о рекордном с 2016 года падении запасов нефти в США на прошлой неделе.

По итогам торгов 26 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне подскочила на $1,44 (2,21%) -$66,49 за баррель.

Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX взлетел на $1,55 (2,68%) и составил $59,38 за баррель.

Сегодня цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 подешевели на $0,31 (0,47%) - до $66,18 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,33 (0,56%) - до $59,05 за баррель.

Вчера обе эталонные марки обновили рекордные значения с 30 мая.

Рост цен на нефть в среду последовал за публикацией отчета Минэнерго США, указавшего на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах сократились за минувшую неделю на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Для WTI дополнительным фактором роста стала новость о планируемом закрытии крупнейшего на восточном побережье США нефтеперерабатывающего комплекса, принадлежащего генерирующей компании Philadelphia Energy Solutions (PES). Об этом сообщил мэр Филадельфии Джим Кенни.

Тем временем давление на нефтяной рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа о вероятном введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, если по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке в рамках саммита G20 не удастся добиться переговоров по торговым вопросам.

"План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox.