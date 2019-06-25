Нефть падает на фоне беспокойств о спросе, но напряженность между США и Ираном поддерживает цены

Нефть падает во вторник из-за опасений по поводу перспектив спроса на сырье, но объявление о новых санкциях США против Ирана на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке оказало поддержку рынкам.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,72% до $64,39 за баррель к 8:31, а WTI опустилась на 0,9% до $57,38 за баррель.

Brent выросла на 5% на прошлой неделе, а WTI поднялась на 10% после того, как Иран в четверг сбил американский беспилотник в Персидском заливе, что усилило напряженность, вызванную атаками на нефтяные танкеры в этом регионе в мае и июне. Вашингтон обвинил Иран в нападении на танкеры, Тегеран решительно отверг все обвинения.

Президент США Дональд Трамп в понедельник ввел санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников, пойдя на беспрецедентный шаг для усиления давления на Иран после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

Слабые производственные данные, опубликованные в понедельник Федеральным резервным банком Далласа, усилили опасения по поводу падения спроса на нефть.

Однако ожидается, что уровень предложения на мировом рынке останется относительно ограниченным, поскольку ОПЕК и партнеры, включая Россию, вместе известные как ОПЕК+, на встрече в Вене 1-2 июля, вероятно, продлят соглашение о сокращении добычи, говорят аналитики.