Цены на нефть падают

Цены на нефть снижаются в пятницу, но Brent по-прежнему движется в сторону своего первого недельного максимума за последние пять недель на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и надежд на снижение процентных ставок в США, которое может стимулировать рост мировой экономики.

Нефть марки Brent снизилась на 0,34% до $64,11 за баррель к 8.53, а WTI опустилась на 0,54% до $56,76 за баррель.

Президент США Дональд Трамп первоначально преуменьшил значение инцидента со сбитым в начале этой недели американским военным беспилотником. Однако в пятницу появились сообщения о том, что Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но решил с ним повременить, что вызвало беспокойство по поводу перебоев в нефтяных поставках после атак на танкеры на прошлой неделе.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия обвинили в нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность.

Ситуация в отношении спроса также улучшилась, и ожидается, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки на следующем заседании.

Еще одним макроэкономическим фактором, поддерживающим цены, является план Пекина и Вашингтона возобновить переговоры с целью урегулирования торговой войны, которая негативно сказалась на перспективах экономического роста.