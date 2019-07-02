Доллар США стабилен к евро и иене, австралийский доллар дорожает

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара слабо меняется по отношению к евро и иене в ходе азиатских торгов во вторник.

По состоянию на 9:38 евро стоил $1,1292 против $1,1286 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой единая европейская подросла на то же время до 122,43 иены по сравнению со 122,38 иены накануне

Курс доллара к 9:38 составил 108,42 иены против 108,45 иены на закрытие торгов в понедельник.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,09%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,05%.

Вместе с тем курс австралийского доллара вырос в паре с долларом США на 0,24% - до 0.6983 доллара за $1. Как сообщалось, Резервный банк Австралии (РБА) снизил ключевую процентную ставку с 1,25% до 1% годовых, что является рекордно низким уровнем. В июне РБА уменьшил ставку впервые почти за 3 года - на 0,25 процентного пункта.

Другие крупные мировые центробанки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Банк Японии, также заявляют о готовности смягчить политику, чтобы поддержать экономический подъем в условиях неопределенности, вызванной торговыми конфликтами.

Американская валюта накануне продемонстрировала максимальный рост с апреля после выхода данных о деловой активности в производственном секторе США, которые оказались лучше, чем ожидалось. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился с 52,1 пункта до 51,7 пункта - минимума с октября 2016 года, тогда как эксперты прогнозировали более существенно падение - до 51,3 пункта.

Тем временем статданные из Китая, обнародованные в понедельник, указали на ослабление производственной активности, а индексы менеджеров закупок (PMI) в ряде других стран оказались более низкими, чем ожидалось.

Поддержку доллару также оказала договоренность США и Китая о перемирии в торговой войне.