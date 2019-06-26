Доллар повышается к корзине основных валют в ходе утренней торговой сессии в среду, трейдеры анализируют выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

К 8:46 пара евро-доллар торгуется на уровне $1,1361 против $1,1368 по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара к иене составляет 107,43 иены по сравнению со 107,18 иены на закрытие прошлой сессии. Евро к иене находится на отметке 122,04 иены по сравнению со 121,84 иены по итогам торгов предыдущего дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду повышается на 0,16%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,1%.

Фунт стерлингов торгуется к доллару на уровне $1,2667 по сравнению с $1,2689.

Пауэлл сказал во вторник, что понижательные риски для экономики США усилились за последнее время, подкрепив аргументы в пользу снижения процентных ставок, пишет Bloomberg.

"Вновь появились противоречивые тенденции, и очевидный прогресс в торговле начал сменяться большей неопределенностью, в то время как поступающие данные вызывают новые опасения об устойчивости мировой экономики", - сказал Пауэлл в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Между тем Пауэлл сказал, что ЦБ продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок, сообщает MarketWatch.

В свою очередь комментарии главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда развеяли надежды некоторых инвесторов на то, что ФРС может понизить ставку на половину процентного пункта в июле.

Баллард сказал во вторник, что считает целесообразным снижение ставки на четверть процентного пункта, но не видит необходимости в более существенном смягчении денежно-кредитной политики.

Инвесторы и аналитики в целом ожидают, что ФРС снизит ставки в ближайшие месяцы, поскольку конфликт США с торговыми партнерами оказывает давление на прогноз мировой экономики.

Торговые противоречия США и Китая продолжают оставаться в фокусе внимания участников рынка.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут согласиться возобновить торговые переговоры в ходе саммита G20, который пройдет на этой неделе в Осаке, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.

По словам чиновника, не ожидается, что встреча двух лидеров завершится заключением торгового соглашения.

Между тем в МИД Китая выразили надежду на то, что встреча Трампа и Си Цзиньпина на предстоящем саммите позволит разрешить противоречия между странами, сообщило во вторник агентство Associated Press.

По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, встреча двух лидеров позволит укрепить доверие между Вашингтоном и Пекином, а также разрешить существующие между ними спорные вопросы.