Европейские акции достигли максимума 2 месяцев

Европейские акции подскочили почти до двухмесячного максимума в понедельник утром благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Китаем, при этом немецкий индекс DAX возглавил рост.

Соединенные Штаты и Китай в субботу договорились возобновить переговоры, а Вашингтон не будет вводить новые тарифы на китайский экспорт, сообщило министерство иностранных дел КНР, вернув надежду на то, что две крупнейшие экономики мира смогут зарыть топор торговой войны.

Финансовые рынки восприняли новости с воодушевлением, акции Азии пошли вверх, при этом инвесторы обратились к рисковым активам.

Панъевропейский индекс STOXX 600 растет на 0,77% к 11:59, в то время как немецкий DAX набирает 1,24%.

Бумаги европейских производителей чипов растут благодаря более легким ограничениям в отношении компании Huawei, а также сообщению о том, что американский производитель Applied Materials приобретет японскую компанию Kokusai Electric примерно за $2,3 миллиарда.

Акции Infineon, Siltronic, Dialog Semi и STMicroelectronics растут на 3,8-6,3%, подталкивая техсектор вверх.

Инвесторы также следят за данными производственной активности из основных европейских экономик, которые выходят в понедельник.