Глава администрации Гонконга назвала "мертвым" законопроект, вызвавший протесты

Противоречивый законопроект об экстрадиции граждан Гонконга в КНР является "мертвым", заявила глава администрации города Керри Лам. Однако демонстранты готовят новые протесты и требуют ее отставки и проведения новых выборов.

"Глава администрации Гонконга Керри Лам во вторник, 9 июля, заявила об окончательном прекращении работы над скандальным законопроектом об экстрадиции граждан в КНР, который вызвал массовые протесты. По её словам, документ "полностью мертвый", а работа правительства над ним является "полным провалом", - говорится в сообщении DW.

Как отмечается, Лам подчеркнула, что нет никакого плана по возобновлению работы по принятию документа и "законопроект мертв".

Впрочем, это заявление Лам не удовлетворило активистов, которые требуют выполнения всех их требований и уже анонсировали новые акции протеста. По словам одного из лидеров активистов Джошуа Вонга, демонстранты, кроме от полного отказа от намерений принять законопроект об экстрадиции, требуют, в частности, проведения новых свободных выборов и прекращения преследования протестующих.

Демонстранты также требуют от Лам уйти в отставку и провести независимое расследование действий полиции во время протестов. Они также призывают правительство отказаться от характеристики акции протеста 12 июня как "бунта".

"Уйти в отставку - это не простое дело для главы администрации, и я всё ещё имею призыв и обязательства служить народу Гонконга", - заявила в ответ Лам, добавив, что надеется на то, что общество даст ей новый шанс.

Как сообщалось, 9 июня десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга против закона, который, по мнению его критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

В ходе несанкционированного протеста 12 июня полиция использовала против демонстрантов резиновые пули, травматическое оружие и слезоточивый газ.

17 июня демонстранты разблокировали главные дороги в регионе после того, как депутаты отказались вносить законопроект на голосование в зал.

1 июля, когда в Гонконге были торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, протестующие пытались прорваться в местный парламент.

2 июля премьер-министр Гонконга Керри Лам заявила об отказе от закона об экстрадиции, который вызвал протесты.

8 июля произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Столкновения начались после того, как активисты попытались заблокировать движение транспорта по главной транспортной магистрали полуострова Коулун - улице Неттан роуд. Сообщалось о задержании не менее пяти демонстрантов.