Массовые протесты в Гонконге привели к стычкам с полицией

Крупнейшая протестная акция за последние годы в Гонконге привела к столкновениям с полицией.

Правоохранители в ночь на понедельник, 10 июня применили дубинки и слезоточивый газ против несогласных с планами правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. В свою очередь, протестующие бросали в полицейских бутылки и пытались установить металлические ограждения. По крайней мере один сотрудник полиции получил ранения.

Демонстрация продолжалась свыше шести часов. По оценкам самих организаторов акции, число ее участников превысило один миллион человек. В свою очередь, правоохранители сообщили о 240 тысячах протестующих.

Многие из демонстрантов взяли с собой зонтики как символ сопротивления, использовавшийся во время протестов 2014 года. Во время так называемой "революции зонтиков" сотни тысяч жителей Гонконга на протяжении нескольких недель требовали отставки правительства и права самостоятельно избирать местные власти.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань. Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что в результате этого город может утратить позиции международного финансового центра.