Последнее обновление: 16.08.2019 17:22

В центре Гонконга демонстранты заблокировали несколько дорог

Сотни протестующих заблокировали несколько дорог в центре Гонконга, устроив сидячую забастовку.

Около 20.00 по местному времени в парке Чатер-Гарден началась очередная демонстрация против законопроекта об экстрадиции, спустя два часа сотни демонстрантов с плакатами оккупировали дороги, прилегающие к парку и станции метро "Центральный".

В настоящее время движение по ним прекращено, демонстранты сидят на дорогах и скандируют лозунги. Демонстрация проходит мирно, присутствия полиции нигде не наблюдается.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

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