В Гонконге протестующие на несколько часов блокировали здания правительства

Около 100 противников законопроекта об экстрадиции в понедельник заблокировали входы нескольких правительственных учреждений в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.

Протестующие, которые требуют полного отзыва рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, сначала взяли в осаду фойе здания налоговой службы, после чего направились к штаб-квартире миграционной службы и главным правительственным зданиям.

Госслужащим и налогоплательщикам пришлось входить и выходить из здания через подземную парковку. К 13.30 протестующие заблокировали вход и на подземную парковку с криками "пора домой".

В здании миграционной службы они не стали блокировать выходы, в вместо этого поднимались и спускались по лестницам, скандируя лозунги. Они также принесли извинения перед сотрудниками и посетителями за причиненные неудобства. После этого демонстранты направились к главному зданию правительства.

Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда уже около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, согласно которому Лэм должна была выступить до 17.00 по местному времени 20 июня с соответствующим заявлением. Этого не произошло, в связи с чем демонстрации, хоть и не столь масштабные как ранее, возобновились 22 июня, однако практически полностью затихли на выходных.