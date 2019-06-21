Доллар стремится к недельному минимуму на сигналах ФРС о снижении ставки

Доллар приблизился к недельному минимуму по отношению к другим валютам в пятницу после того, как Федеральный резерв США намекнул на снижение ставки для поддержки экономического роста.

Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций ниже 2% и рост цен на золото до почти шестилетнего максимума, по словам аналитиков и трейдеров, могут привести к длительному давлению на доллар.

Инвесторов волнует, смогут ли Соединенные Штаты и Китай урегулировать торговые споры на саммите G20 в Осаке на следующей неделе, но аналитики предупреждают, что шансы на прорыв невелики.

“Центральные банки соревнуются в ослаблении кредитной политики, поэтому вопрос в том, какую валюту продавать. Есть определенные надежды на G20, но мы уже это проходили, и только разочаровались”, - сказал старший аналитик IG Securities Дзюнъити Исикава.

Рынки ожидают три снижения ставки ФРС до конца года, начиная со следующего заседания в июле, и ожидают пять сокращений до середины 2020 года.

За неделю доллар снизился на 1,2% по отношению к иене, что стало крупнейшим снижением с конца марта. Индекс доллара, который сравнивает валюту США с шестью аналогами, составил 96,594 к 08.45, снизившись на более 1,0% за неделю.