Последнее обновление: 28.06.2019 15:43

Европейские акции растут благодаря Deutsche Bank, инвесторы осторожны в ожидании итогов G20

Подъем бумаг немецкого Deutsche Bank оказывает поддержку европейским акциям в пятницу, но инвесторы в целом сохраняют осторожность в преддверии ключевой встречи между лидерами США и КНР на саммите G20.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ждет продуктивной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в субботу на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях двух крупнейших экономик мира.

Панъевропейский индекс STOXX 600 растет на 0,17% к 11:21 МСК, в то время как немецкий DAX набирает 0,38%.

Акции Deutsche Bank подорожали более чем на 3% после того, как крупнейший банк Германии прошел ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы США.

Бумаги Merlin Entertainments подскочили примерно на 14%, показав самый большой рост среди компаний основного индекса, после сообщения о поглощении фирмы компаниями Kirkbi и Blackstone Group LP в рамках сделки суммой почти 6 миллиардов фунтов стерлингов ($7,6 миллиарда).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование