Доллар падает к основным валютам на сигналах ФРС

Доллар существенно снижается к корзине основных валют на утренних торгах в четверг на фоне сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) о готовности смягчить денежно-кредитную политику.

К 8:40 пара евро-доллар торгуется на уровне $1,1266 против $1,1226 по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара к иене составляет 107,66 иены по сравнению со 108,10 иены на закрытие прошлой сессии. Евро к иене торгуется на уровне 121,30 иены по сравнению со 121,35 иены по итогам торгов предыдущего дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг снижается на 0,22%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,33%.

Фунт стерлингов торгуется к доллару на уровне $1,2689 по сравнению с $1,264 накануне.

Курс австралийского доллара находится на отметке $0,6893 против $0,688 по итогам сессии в среду.

ФРС по итогам заседания, проходившего 18-19 июня, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом FOMC подготовил почву для снижения ставки на следующем заседании. В коммюнике по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики.

"В свете этой неопределенности и сдержанного инфляционного давления Комитет будет внимательно следить за влиянием появляющейся информации на перспективы экономики и будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", - отмечается в документе.

Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

Между тем Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики (ДКП) по итогам заседания, прошедшего 19-20 июня, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне, по крайней мере, до весны 2020 года.

Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%,

Теперь участники рынков ждут итогов заседания Банка Англии, которые будут подведены позднее в четверг.

По итогам предыдущего заседания регулятор не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.

В фокусе внимания трейдеров также остаются разногласия США с торговыми партнерами. Накануне Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20.