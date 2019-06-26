Европейские акции в минусе из-за ослабления ожиданий снижения ставок ФРС

Европейские фондовые рынки снижаются в среду, поскольку ожидания агрессивного снижения ставок ФРС на половину процентного пункта ослабли после комментариев руководства регулятора, однако хорошие результаты производителя чипов Micron Technology оказывают поддержку акциям.

Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник подчеркнул независимость центрального банка от президента США, который настаивает на агрессивном снижении ставок.

“ФРС защищена от краткосрочного политического давления”, - сказал Пауэлл.

Хотя сообщение Пауэлла ослабило ожидания о снижении ставок на половину процентного пункта в июле, инвесторы продолжают ждать сокращения стоимости заимствований как минимум на четверть процентного пункта.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,12% к 11.43. При этом банковский сектор, на который положительно влияют более высокие процентные ставки, показал динамику лучше рынка.

Превысившие ожидания результаты Micron оказали поддержку акциям производителей полупроводников по всему миру. Бумаги Infineon выросли на 0,5%, в то время как акции Siltronic поднялись на 2,9%.

Бумаги Thyssenkrupp набрали 5,5%, показав одну из лучших динамик среди компаний основного индекса.