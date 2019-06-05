Доллар США дешевеет к большинству валют

Курс американского доллара в среду снижается на фоне указаний чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) на возможность снижения ставок для поддержки экономики в условиях эскалации торговых споров США с другими странами.

Доллар подешевел к основным мировым валютам вслед за падением доходности американских гособлигаций после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США.

"Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - сказал Пауэлл во вторник на открытии двухдневной конференции, организованной Федеральным резервным банком (ФРБ) Чикаго. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике, пишет Bloomberg.

Ранее во вторник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что в условиях низкой инфляции снижение процентных ставок в США в ближайшее время может быть оправданным. К этому подталкивает растущая угроза для экономического роста, вызванная глобальной торговой напряженностью.

По состоянию на 9:23 евро вырос на 0,17% - до $1,1271 против $1,1252 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской стабильна находится в районе 121,70 иены по сравнению со 121,68 иены во вторник. Курс доллара снизился на 0,14% - до 108,00 иены против 108,15 иены.

Фунт стерлингов поднялся на 0,17% и составляет $1,2720 против $1,2698 в предыдущий рабочий день. К евро фунт стабилен и составляет и 1,1286 евро против 1,1284 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду снижается на 0,07%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,12%.

Тем временем новозеландский доллар подскочил до месячного максимума после комментариев высокопоставленного чиновника Резервного банка Новой Зеландии о том, что процентные ставки центробанка в целом будут оставаться на текущих уровнях в ближайшем будущем. Киви торгуется утром на уровне $0,6646 против $0,6608 на закрытие прошлой сессии.

Австралийский доллар вырос к американскому на 0,2% - до $0,7005 по сравнению с $0,6991 днем ранее. Центральный банк Австралии во вторник снизил процентные ставки впервые почти за три года. Базовая процентная ставка была снижена на четверть процентного пункта до рекордного минимума в 1,25%. По мнению некоторых аналитиков, к середине следующего года регулятор может снизить ее до 0,5%, пишет MarketWatch.