Европейские акции падают из-за новых санкций США против Ирана

Европейские акции упали во вторник, так как инвесторы избегали рисковых активов в связи с новыми санкциями США против Ирана, а также на фоне сомнений в том, что Вашингтон и Пекин добьются какого-либо прогресса в отношении торговли на саммите G20.

Президент США Дональд Трамп в понедельник ввел санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников, предприняв радикальный, беспрецедентный шаг для усиления давления на Тегеран после того, как Иран сбил американский беспилотник.

Трамп “будет доволен любым исходом” переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече на саммите “Большой двадцатки”, который стартует в пятницу, сказал в понедельник американский чиновник.

Беспокойство на мировых рынках привело к ослаблению азиатских акций, так как инвесторы переключили внимание на безопасные активы - золото, швейцарский франк и японскую иену.

К 10:33 панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,16%.

Технологический сектор вырос благодаря новости о приобретении Capgemini консалтинговой компании Altran за 3,6 миллиарда евро ($4,10 миллиарда).

Акции Capgemini поднялись на 7%, в то время как бумаги конкурирующей SAP SE прибавили 0,3%, а акции Altran взлетели на 21%.