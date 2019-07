Акции Китая закрылись без изменений на фоне неопределенности в отношении торговой сделки

Китайские акции завершили торги вторника без изменений на фоне осторожности инвесторов, вызванной сомнениями в том, что Пекин и Вашингтон смогут заключить долгосрочную торговую сделку.

Индекс “голубых фишек” CSI300 остался без изменений на уровне 3.937,17 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на отметке 3.043,94 пункта.

Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что США ведут торговые переговоры с Китаем, но любая сделка должна быть несколько более выгодна Вашингтону.

Инвесторы также переключили внимание на ситуацию в экономике Китая, наблюдая за тем, сможет ли Пекин отрегулировать меры стимулирования в условиях торгового перемирия.

Субиндекс финансового сектора сдержанно отреагировал на новость о том, что Китай отменит ограничения на участие в собственности в финансовом секторе в 2020 году - раньше, чем планировалось.

В 12:50 юань торговался на уровне 6,876 к доллару по сравнению с 6,853 на момент закрытия сессии в понедельник.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Panda Financial Holding, Changzheng Engineering и Shanghai Baolong Automotive, которые выросли на примерно на 10%.

Самые большие потери понесли бумаги Dynagreen Environmental Protection Group, Cashway Technology и Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment, сбавившие около 10%.

Акции Гонконга закрылись ростом, наверстывая упущенное на прошлой сессии, когда биржа была закрыта в связи с праздником, но неопределенность вокруг торговой сделки также ограничила подъем индексов.

Индекс Hang Seng вырос на 1,2% до 28.875,56 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises закрылся ростом на 0,9% до 10.981,23 пункта.

Среди акций компаний материкового Китая, торгуемых на бирже Гонконга, наибольший рост продемонстрировали бумаги Dongfeng Motor Group, China Tower и ANTA Sports Products, подорожавшие на 4,01-6,25%.

Наибольшее снижение показали акции Industrial and Commercial Bank of China Ltd, China Communications Construction и China Railway Group, сбавившие 0,17-0,53%.