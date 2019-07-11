Китайские акции выросли на фоне надежд на смягчение денежно-кредитной политики

Китайские акции выросли в четверг на фоне признаков готовности мировых центробанков к смягчению денежно-кредитной политики, хотя опасения о замедлении экономического роста КНР оказали давление на настроения инвесторов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подрос на 0,08% до 2.917,76 пункта. Индекс “голубых фишек” CSI300 не изменился, закрывшись на уровне 3.785,22 пункта.

Субиндекс финансового сектора CSI300 вырос на 0,1%, потребительский сектор снизился на 0,2%, а сектор здравоохранения - на 0,3%.

В понедельник будут опубликованы данные о ВВП Китая во втором квартале.

Ожидается, что в этом году рост китайской экономики замедлится до почти 30-летнего минимума в 6,2%, показал в среду опрос Рейтер, несмотря на целый ряд мер стимулирования для поддержки внутреннего спроса на фоне влияния торговой войны. Некоторые экономисты сказали, что ожидают от Пекина в ближайшее время дополнительных мер стимулирования для предотвращения еще более резкого замедления темпов экономического роста.

Китай стабилизирует торговлю, сократив пошлины, улучшив политику возврата экспортных налогов и снизив страховые взносы для экспортных компаний, сообщили в среду государственные СМИ со ссылкой на итоги заседания Госсовета под председательством премьера Ли Кэцяна.

Акции Гонконга завершили торги в плюсе после того, как глава ФРС Джером Пауэлл подготовил почву для снижения ставок позднее в июле.

Индекс Hang Seng вырос на 0,8%, до 28.431,80 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises - также на 0,8% до 10.784,01 пункта.