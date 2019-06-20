Европейские акции достигли 6-недельного пика благодаря ФРС, Италии

Признаки того, что Брюссель отложит принятие дисциплинарных мер в отношении Италии за нарушение бюджетных норм, помогли европейским акциям достичь шестинедельных максимумов в четверг, в то время как очередные сигналы о потенциальных новых мерах стимулирования со стороны ведущих мировых центральных банков также улучшили настроения инвесторов.

Основной индекс Миланской биржи к 13.15 вырос на 0,98%, после того как чиновники сообщили, что Европейская комиссия вряд ли будет рекомендовать запуск дисциплинарной процедуры против Италии на следующей неделе из-за роста долга страны.

Инвесторы беспокоились о возможном ухудшении и без того непростых экономических и финансовых перспектив Италии, поэтому новость толкнула панъевропейский индекс STOXX 600 вверх на 0,72%.

Признаки того, что США и Китай вернутся за стол переговоров также улучшили настроения: чувствительные к тарифам автомобильный и технологический сектор набирают 1,52% и 1,8% соответственно.

Акции французского автопроизводителя Renault выросли на 1,6% после того, как генеральный директор компании Тьерри Боллор сообщил, что вопрос о сокращении доли фирмы в партнере по альянсу Nissan не рассматривается. Немецкий индекс DAX достиг максимума с 3 мая благодаря росту акций SAP, поднявшихся на 1,78% после того, как конкурент компании Oracle спрогнозировал прибыль за текущий квартал выше ожиданий.

Акции немецкой компании по доставке продуктов питания Delivery Hero подскочили на 9,93%, после того как фирма повысила годовой прогноз выручки на 200 миллионов евро.