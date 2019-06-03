Доллар незначительно растет к евро и иене

Курс американского доллара в понедельник немного повышается. Инвесторы проявляют осторожность на фоне усиления напряженности в торговых отношениях США и других стран.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. Кроме того, Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в постановлении президента.

По состоянию на 9:48 евро снизился к доллар на 0,06% - до $1,1162 против $1,1169 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене стабильна и находится в районе 120,98 иены по сравнению со 120,96 иены в пятницу. Курс доллара к японской валюте вырос на 0,08% - до 108,38 иены против 108,29 иены.

Фунт стерлингов слабо дорожает. К евро доллару он поднялся на 0,05% - до $1,2635 против $1,2629 в предыдущий рабочий день, к евро - на 0,08%, до 1,1317 евро против 1,1308 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу снижается на 0,04%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,02%.