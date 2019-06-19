Европейские акции спустились с небес после речи Драги

Европейские фондовые рынки в среду были стабильны после лучших результатов за последние пять месяцев накануне, когда глава ЕЦБ Марио Драги рассказал о возможности новых мер стимулирования экономики.

Драги сказал во вторник, что Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора.

В ответ на выступление главы ЕЦБ панъевропейский индекс STOXX 600 вырос почти на 2%.

К 12:09 в среду индекс снижался на 0,23%, в то время как чувствительный к процентным ставкам индекс акций банковского сектора рос на 0,3%.

Бумаги Clydesdale and Yorkshire Banking Group прибавляли 3,7% после того, как британский кредитор пообещал дополнительно сэкономить 50 миллионов фунтов стерлингов ($62,75 миллиона) за счет поглощения конкурирующей Virgin Money.

Новость о том, что Китай и США возобновляют торговые переговоры в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Японии, также поддержала рынки.

Речь Драги также повысила интерес к и без того главному событию недели - заседанию ФРС, на котором американский регулятор, как ожидается, наметит курс на снижение ставок во второй половине текущего года.