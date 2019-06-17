Банковский сектор удерживает европейские акции на плаву после снижения прогноза Lufthansa

Европейские фондовые рынки торгуются без резких колебаний в понедельник, так как подъем банковского сектора во главе с Deutsche Bank и HSBC компенсирует падение бумаг авиакомпаний после снижения прогноза немецкой Lufthansa.

Акции Deutsche выросли на 2,5% после того, как Financial Times сообщила, что немецкий кредитор планирует создать “плохой банк” для хранения или продажи активов стоимостью до 50 миллиардов евро.

Бумаги ориентированных на Азию Standard Chartered и HSBC набирают 1,5% и 0,9% соответственно вслед за ростом азиатских рынков после того, как глава Гонконга Кэрри Лэм объявила об отсрочке рассмотрения законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные протесты.

Панъевропейский индекс STOXX 600 растет на 0,01% к 13:44.

Акции Lufthansa падают на 11,1%, демонстрируя самое большое в процентном отношении снижение среди компонентов STOXX 600 после того, как группа понизила прогноз прибыли на 2019 год.

“Lufthansa, сигнализировав о слабом прогнозе, ударила по всем крупным перевозчикам, и это, безусловно, один из негативных элементов сегодняшнего утра”, - сказал Крис Бошам, старший аналитик рынка IG.

Акции International Consolidated Airlines теряют около 2,6%, в то время как бумаги EasyJet и Ryanair Holdings падают на 5,3 и 6,2% соответственно.