Иран назвал встречу в Вене "последним шансом" спасти ядерную сделку

Иран сообщил, что встреча в Вене в пятницу между оставшимися участниками ядерного соглашения - “последний шанс” спасти сделку после выхода из нее США в прошлом году, и предупредил, что не примет “искусственных” решений в отношении санкций США.

Иран угрожает превысить лимит максимальных запасов обогащенного урана, разрешенный соглашением, в ответ на экономические санкции США, введенные в прошлом году.

По словам дипломатов, Тегеран превысит ограничение уже через несколько дней, что чревато разрывом соглашения.

Высокопоставленные чиновники Ирана и остальных стран-участниц сделки проведут встречу в попытке спасти пакт. При этом неясно, что именно европейские державы могут сделать, чтобы обеспечить ту значительную экономическую поддержку, которой хочет Тегеран, поскольку они ограничены в своих возможностях защитить экономику Ирана от санкций США.

В пятницу иранское новостное агентство Fars процитировало официального представителя МИД Ирана, который сказал: “Я думаю, эта встреча может быть последним шансом для оставшихся участников... чтобы собраться и посмотреть, как они могут выполнить свои обязательства перед Ираном”.

Европейские страны ранее создали механизм бартерной торговли под названием Instex в попытке защитить хотя бы часть иранской экономики от санкций США.

Однако механизм пока не работает, и дипломаты сказали, что он сможет обрабатывать только небольшие объемы товаров, к примеру, в торговле лекарствами, а не крупные продажи нефти, как хочет Иран.

“Мы должны посмотреть, сколько денег можно будет проводить через Instex”, - сказал Мусави.

“Если это искусственный механизм, Иран, безусловно, не примет его”, - добавил он.