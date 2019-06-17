Иран превысит максимально допустимый уровень запасов обогащенного урана через 10 дней

Иран через 10 дней превысит согласованные на международном уровне ограничения на допустимый размер запасов низкообогащенного урана, но у европейских стран еще есть время для спасения ядерной сделки, сказал в понедельник Бехруз Камальванди, представитель Организации по атомной энергии Ирана.

“Мы в четыре раза увеличили темпы обогащения... так что через 10 дней оно превысит лимит в 300 кг”, - сказал Камальванди в эфире государственного телевидения.

“Время еще есть... если европейские страны будут действовать”, - добавил он.

Тегеран ранее сообщил, что частично приостановит выполнение условий ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году, в знак протеста против решения США выйти из соглашения и вновь ввести санкции в прошлом году.