В Вене началось заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке

Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) началось в Вене.

Встреча "пятtрки" (РФ, Китая, ФРГ, Великобритании, Франции) и Ирана проходит на уровне политдиректоров. Председательствует на встрече замглавы дипломатии ЕС Хельга Шмид.

Ожидается, что участники обсудят пути сохранения сделки по иранскому атому, судьба которой пока остаётся неопределённой из-за действий США и ответных мер Ирана.

В Иране считают, что нынешнее заседание является последним шансом спасти сделку.

В годовщину выхода США из СВПД 8 мая Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов ядерной сделки - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили это нарушением сделки со стороны США и введением американских санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в соглашении членов ("пятерки") в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана.

В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней - до 7 июля - на обеспечение его интересов, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы. По истечении этого срока Тегеран, как ожидается, объявит о новых сокращениях своих обязательств в рамках ядерной сделки.

В Тегеране пообещали, что на втором этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат его интересы, Иран может заявить о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.