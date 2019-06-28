Иран подтвердил, что остается в рамках СВПД

Иран на встрече совместной комиссии по СВПД в Вене подтвердил, что остается в сделке, заявил журналистам директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Иран заявил, что останется в сделке. Это очень важно и мы поддерживаем такую позицию. Другие участники согласились, что мы должны дать Ирану экономические выгоды, которые предполагает СВПД", - сказал он по итогам встречи совместной комиссии по СВПД.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.