Украина ведет переговоры о производстве западных систем ПВО внутри страны

Украина ведет с некоторыми партнерами переговоры о производстве внутри Украины западных систем ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в дистанционном обращении во время заседания формата "Рамштайн" 4 июня.

По его словам, средства ПВО остаются приоритетной потребностью Украины. Он также призвал ускорить поставки этого оружия.

Президент напомнил, что украинская сторона предоставляла конкретные цифры по потребностям, в том числе в системах Patriot.

"Мы также начали дискуссии с некоторыми из присутствующих стран по локализации производства систем ПВО – как NASAMS, IRIS-T, SAMP-T и других на территории Украины. Давайте сделаем так, чтобы это произошло. Эти системы укрепят нашу общую безопасность, потому что то, что будет произведено здесь, будет защищать всех нас", – сказал Зеленский.

Он призвал партнеров больше инвестировать в украинский ОПК, отметив, что сейчас он из-за нехватки собственных средств Украины работает на менее чем половину мощности.