Последнее обновление: 04.06.2025 18:09

Еврокомиссия планирует 17 июня представить план отказа от энергоносителей РФ

Еврокомиссия (ЕК) намерена 17 июня обнародовать программу по отказу от российских энергоносителей за период до конца 2027 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с данным вопросом, 17 июня ЕК покажет пакет мер по обеспечению нулевого уровня импорта российского газа", - отмечает агентство.

Согласно информации, речь также пойдет о шагах для прекращения поставок российской нефти и для ограничений на заключение новых контрактов на приобретение урана и иных ядерных материалов.

ЕК представила 6 мая проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей. "Дорожная карта", согласно коммюнике ЕК, предусматривает "постепенное удаление российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС".

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявилаа, что прекращение импорта российских энергоносителей будет отвечать фундаментальным интересам безопасности Евросоюза.



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