Последнее обновление: 05.06.2025 17:08

США поддерживают суверенитет Украины и запуск фонда для ее восстановления

Министр финансов США Скотт Бессент на фоне начала работы американско-украинского фонда восстановления и развития Украины подтвердил поддержку США суверенитета Украины и усилий по достижению устойчивого и прочного мира. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко "поделились своим восторгом от начала функционирования Инвестиционного фонда США для восстановления Украины".

Во время разговора американский министр подтвердил поддержку Соединенных Штатов суверенитета Украины и обеспечения длительного и прочного мира.

"Никто, кто финансировал или снабжал российскую военную машину, не должен получить выгоды от восстановления Украины", – добавил Бессент.



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