США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН с требованием прекращения огня в секторе Газа

США заблокировали в среду резолюцию Совета Безопасности ООН с требованием "немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня" между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Остальные 14 членов Совета Безопасности проголосовали в поддержку резолюции, сообщает Reuters.

Голосование состоялось на фоне острого гуманитарного кризиса в секторе Газа с населением около двух миллионов человек, которым грозит голод. Хотя 11-недельная израильская блокада анклава была снята в мае, в сектор Газа по-прежнему попадает лишь малая доля необходимой гуманитарной помощи.

Постпред США в Совбезе ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не поддержит никакие резолюции, в которых отсутствует осуждение ХАМАС и требование, чтобы ХАМАС разоружился и покинул сектор Газа. Израиль также настаивает на уходе ХАМАС как условии для перемирия.

Война в палестинском анклаве продолжается с осени 2023 года. Толчком к ней послужило нападение ХАМАС на Израиль, при котором погибло более тысячм человек, а несколько сотен были взяты в заложники. Основную часть погибших и захваченных людей составили гражданские лица. Израиль в ответ начал военную операцию, в ходе которой в секторе Газа погибли более 50 тысяч человек, а сам анклав в основном превратился в руины.