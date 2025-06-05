Последнее обновление: 05.06.2025 17:08

Хренина заинтересовал опыт Пакистана в борьбе с терроризмом

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обсудил с заместителем министра обороны Пакистана Мухаммадом Али сотрудничество в военной сфере, взаимодействие по линии поставок большегрузных самосвалов, вопросы логистики в авиасообщении.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси, Хренина также заинтересовал опыт Пакистана в борьбе с терроризмом.

Кроме того, министр обороны Беларуси высказал интерес к организации обмена опытом в вопросах строительства и развития вооруженных сил, военного образования, подготовки войск и подготовки кадров. Виктор Хренин пригласил Мухаммада Али в Беларусь, отметив, что страну можно посетить без визы.

В свою очередь заместитель министра обороны Пакистана обозначил готовность к участию в детальной проработке вопросов организации авиасообщения между странами, выразив заинтересованность в подписании соответствующего соглашения.



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