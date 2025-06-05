Правительство Грузии закрывает информационный центр НАТО и ЕС

Правительство Грузии закрывает расположенный в Тбилиси информационный центр НАТО и Европейского союза на фоне ухудшения отношений с западными странами.

С июля в рамках реорганизации он будет присоединен к Министерству иностранных дел Грузии. Известно, что сотрудники уже получили уведомления об увольнении, сообщают грузинские СМИ.

Информационный центр НАТО и ЕС в Грузии занимался повышением уровня осведомленности населения "о западных ценностях, активизации гражданского общества и содействии его вовлечению в эти процессы".

Ранее правящая партия "Грузинская мечта" приостановила переговоры о вступлении в Европейский союз, а также приняла ряд законов, ограничивающих свободу слова и направленных на подавление инакомыслия.